Homem que sequestrou mulher e filha de PM é preso em Eunápolis

Um dos homens que sequestrou a mulher e a filha de um policial militar foi preso em Eunápolis (a 650 quilômetros de Salvador). Marcelo Oliveira Costa, 22 anos, foi localizado no final da tarde desta quarta-feira, 11, na avenida Santos Dumont. Ele tinha realizado compras com o cartão de crédito da vítima momentos antes da prisão.

De acordo com o site Radar 64, o suspeito estava hospedado em um hotel na rua Tupiniquins, no bairro Pequi. Os documentos pessoais da mulher foram encontrados no quarto do empreendimento.

Conforme o Radar, o sequestrador afirmou que contou com ajuda de um comparsa para realizar o sequestro logo depois que às vítimas saíam de uma agência bancária em Teixeira de Freitas. O homem que ajudou no sequestro foi identificado pelo prenome Alder.

Na ocasião, Marcelo entrou no carro modelo Corolla branco placa PKZ 9300 e obrigou Lucinéia Meirelles Leal, 43 anos, a dirigir até a cidade de Itabela, onde o comparsa aguardava com um carro alugado.

Momentos depois, Marcelo assumiu a direção do carro. Durante o percurso, ele perdeu o controle do veículo e colidiu nas imediações do município de Itagimirim. As vítimas foram encontradas por policiais, amarradas dentro do porta-malas do veículo.

