Homem que se passava por empresário de axé é preso

Um homem que se passava por empresário de cantores da "axé music", policial civil e assessor parlamentar de políticos baianos foi preso e apresentado à imprensa na quinta-feira, 1º, no auditório do edifício-sede da Polícia Civil, na Piedade, em Salvador. Cláudio Luiz Lima de Moradillo, de 38 anos, que também se apresentava como técnico da Receita Federal, foi capturado na terça, 30, no bairro Jardim Cruzeiro.

De acordo com os investigadores, ele vinha sendo investigado há quatro meses e foi encontrado portando um distintivo e um brasão com o símbolo da Polícia Civil, além de um revólver de calibre 38, sem numeração.

O delegado Nilton Tormes, titular da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), informou que variados golpes vinham sendo aplicados por Cláudio Luiz. Ele foi autuado por usurpação de função pública, falsidade ideológica e porte ilegal de arma.

Conforme a polícia, Cláudio era morador do bairro Jardim Cruzeiro e tem passagens pela 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim), por receptação, e também pela Delegacia de Repressão ao Estelionato e Outras Fraudes (Dreof). No interrogatório, de acordo com a polícia, ele afirmou que revendia produtos eletroeletrônicos, supostamente apreendidos pela Receita Federal, obtidos ilicitamente.

A polícia apurou que muitas das pessoas com as quais ele negociava pagavam antecipadamente pelo bem, mas não recebiam o produto, nem tinham o dinheiro devolvido. Ainda segundo os investigadores, Cláudio Luiz também costumava efetuar compras diversas e não honrar as dívidas, crime caracterizado como estelionato. Também há denúncias de que, armado, abordava pessoas nas ruas em atitude considerada ilícita, tentando extorqui-las. A informação está sendo investigada.

A polícia informou que Cláudio é usuário de cocaína há pelo menos 10 anos e também é suspeito de tráfico de armas. "Há indícios de que fornecia pistolas Glock, de fabricação austríaca, para terceiros, e estamos investigando mais esse crime que lhe é atribuído", afirmou o delegado, por meio de nota. Cláudio está custodiado, à disposição da Justiça.

