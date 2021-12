Homem que matou por vingança é preso em Itapetinga

Adailton Souza Silva, o "Dalzinho", de 22 anos, foi preso nesta quinta-feira, 16, no município de Itapetinga pelo assassinato de Marcelo Sena Couto Ferreira, 24. De acordo com informações da Polícia Civil, Adailton afirmou em depoimento que cometeu o crime para se vingar da vítima, de quem levou um tapa no rosto durante uma discussão.

O crime aconteceu nesta quarta-feira, 15. Segundo a investigação policial, Adailton disparou dois tiros contra a vítima e depois jogou o corpo no rio Catolé, onde foi encontrado horas depois do assassinato. Durante o interrogatório, Adailton afirmou que arma do crime, um revólver calibre 38, também foi atirada no rio.

Autuado em flagrante por homicídio, "Dalzinho" está na carceragem da 21ª Coorpin/Itapetinga, à disposição da Justiça.

