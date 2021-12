Homem que matou policial é preso em Arembepe

Natanael Mascarenhas dos Santos, conhecido com "Ega", de 35 anos, foi preso na noite desta terça-feira, 20, em Arembepe. Natanael é acusado de matar o policial civil Ismário Pedreira do Nascimento Júnior, em fevereiro de 2013, no bairro da Boca do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, Natanael e o comparsa Washington Santos Araújo, o "Don Don", costumavam roubar veículos e estabelecimentos comerciais. A dupla teria assassinado Ismário durante um assalto no Conjunto Guilherme Marback, após o identificarem como policial.

Na ocasião, os assaltantes fizeram os proprietários de um Fiat Palio de reféns e roubaram o veículo. Ismário, que era lotado na 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi), estava em sua motocicleta quando foi surpreendido pela dupla.

Ainda segundo a Polícia Civil, Natanael e Washington pretendiam roubar um estabelecimento comercial da região e precisavam de capacetes para ocultar sua identidade das câmeras de segurança.

Natanael foi apresentado à imprensa na manhã desta quarta, 21, e depois encaminhado para o sistema prisional. Sua prisão foi resultado de uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar. Já Washington está preso desde março de 2013.

