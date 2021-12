Homem que matou mulher em 2010 em São Paulo é preso na Bahia

Um homem com mandado de prisão expedido em março deste ano por conta de um homicídio ocorrido em São Paulo foi preso na noite desta terça-feira, 7, dentro de um ônibus interestadual na cidade de Senhor do Bonfim (a 385 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações divulgadas na manhã desta quarta, 8, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi abordado no km 117 da BR-407. Durante vistoria dos documentos dos passageiros, um deles foi detido porque tinha um mandado de prisão em aberto.

Conforme a PRF, na consulta ao sistema, foi constatado que o homicida, que não teve o nome revelado, assassinou uma mulher em 2010, na cidade paulista de Taubaté. O foragido foi preso e encaminhado para a delegacia judiciária local, onde ficará à disposição da justiça.

