Homem que matou Lady Butterfly é preso e confessa crime

O jovem Luan Santos Gonçalves, de 22 anos, responsável pela morte do transformista e dançarino Lady Butterfly, confessou o crime na manhã desta quinta-feira, 21, afirmando legítima defesa. Segundo Luan, em depoimento na Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin) de Eunápolis, Butterfly tentou matá-lo e, para não morrer, ele o matou antes.

Segundo o delegado Delmar Bittencourt, titular da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro (DT/Porto Seguro), Luan foi preso quando caminhava em uma rua de Vitória da Conquista, por volta das 18h. O criminoso estava hospedado em um hotel da cidade.

Ainda nesta quinta-feira, por volta das 9h, Luan será apresentado à imprensa de Eunápolis e conduzido para o presídio da cidade, pois não há custódia em Porto Seguro. O homem ficará à disposição da justiça de Porto Seguro.

Relembre o caso

O transformista, com nome de batismo Daniel José Oliveira Júnior, 35 anos, foi assassinado em seu apartamento na avenida Coqueiral, no condomínio Golden Dolphin, em Porto Seguro, na madrugada desta segunda-feira, 18. Ele foi atingido com golpes de faca no tórax por Luan Santos Gonçalves, de 22 anos.

Testemunhas disseram à polícia que Lady Butterfly chegou a pedir socorro, mas morreu no caminho do Hospital Luís Eduardo Magalhães. Também foi informado que o transformista e Luan estavam se envolvendo há dois dias.

Imagens de uma câmera de segurança mostram Lady Butterfly pedindo socorro à vizinhança, após ser esfaqueado dentro do próprio apartamento, em Porto Seguro, por um suposto namorado nesta segunda-feira, 18.

No vídeo, o transformista, que tem como nome de batismo Daniel José Oliveira Júnior, bate na porta de dois vizinhos, por volta das 1h30, agonizando, mas ninguém responde. Butterfly segue para as casas vizinhas até sumir do alcance das câmeras.

