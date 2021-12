Homem que matou idosa em Cachoeira já foi preso quatro vezes

Um dos responsáveis pelo assassinato da idosa Francisca Amorim Nogueira na noite desta quinta-feira, 23, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, já foi preso quatro vezes e possuía dois mandados de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas.

Carlos Gleidson Carneiro de Jesus, de 22 anos, e o comparsa, ainda não identificado, invadiram a casa da idosa de 71 anos à procura do filho dela, que tinha envolvimento com o tráfico e conseguiu fugir pelos fundos. Por vigança, os dois atiraram em Francisca, que morreu no local.

A dupla foi localizada por agentes da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cruz das Almas) logo após o crime. Segundo a polícia, os suspeitos atiraram contra a guarnição e foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Municipal de Cachoeira, mas morreram na unidade.

Os criminosos estavam com um revólver e uma pistola, além de munições e cartuchos, que foram apresentados na Delegacia Territorial. Equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) vão integrar as investigações do caso.

Os corpos foram encaminhados para a unidade do Departamento de Polícia Técnica de Santo Amaro, onde o traficante e a idosa foram reconhecidos por familiares.

