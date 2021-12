Homem que matou idosa com problemas mentais é condenado a 7 anos

José Carlos Nery, conhecido como 'Zé', foi condenado pela Justiça a 7 anos de prisão na quinta-feira, 15, pela morte da idosa Elza Leite dos Santos, de 68 anos, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O crime ocorreu no dia 31 de outubro de 2016.

De acordo com o site Acorda Cidade, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri condenou José Carlos, e a juíza titular da vara do júri, Márcia Simões Costa, decretou a pena. O homicídio qualificado foi caracterizado como lesão corporal, seguida de morte.

Elza apresentava problemas mentais e estava sentada em frente à sua casa, na rua Mevelina, bairro Campo do Gado Novo, quando José Carlos passou caminhando. Ela teria sorrido para ele, que não gostou e a agrediu com socos e pontapés.

