Homem que matou esposa a facadas é preso em Feira de Santana

Um homem, identificado como Pedro da Silva Paixão, 51 anos, foi preso nesta sexta-feira, 27, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), após matar a esposa, Maria Neuza da Cruz Paixão, 43, a facadas. O crime aconteceu no dia 13 de outubro, em uma localidade da região chamada Gabriela.

Segundo informações publicadas pelo site "Acorda Cidade", Pedro chegou na delegacia com uma sacola de remédios, informando que é diabético e que teria sequelas provocadas por um AVC, além de aterosclerose. Em depoimento, ele afirmou ter agido por emoção e por ciúmes, ao descobrir que a esposa estava em outro relacionamento.

O suspeito já teria se apresentado à polícia, acompanhado do advogado, no último dia 17, quando confesosu o crime mas foi liberado. No entanto, a delegada Ludmila Vilas Boas pediu sua prisão preventiva após a suspeita de fuga.

Pedro matou a esposa com uma faca tipo peixeira, usada na cozinha da residência. Ele e Marina Neuza eram casados e pais de três filhas, duas delas menores de idade (10 e 14 anos).

Sobre o caso

Maria Neuza da Cruz Paixão foi assassinada com golpes de faca por volta das 6h30 de sexta-feira, 13. O crime aconteceu na rua Andando nas Nuvens, no bairro de Gabriela, em Feira.

Segundo a polícia, a vítima foi atingida em várias partes do corpo, principalmente na região do peito. Testemunhas disseram que Maria havia discutido com o marido quando foi golpeada. O suspeito fugiu do local após o crime.

