Homem que matou adolescente diz que tiro foi por acidente

Sivanildo Souza Silva, conhecido como "Tinha", de 27 anos, foi preso, na segunda-feira, 15, pelo assassinato do adolescente Wânderson da Silva Santos, o "Kika", 17, em Vitória da Conquista (distante a 556 km de Salvador), informou nesta terça, 16, a Polícia Civil. O crime aconteceu no dia 12 de julho no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

O adolescente foi morto com um tiro no pescoço. Segundo o titular da Delegacia de Homicídios de da cidade, delegado Neuberto Costa, Sivanildo fugiu após cometer o crime, mas foi localizado esta semana por investigadores da unidade policial.

Em depoimento, ele confessou o homicídio e disse que o tiro foi acidental. "Explicou que manuseava um revólver quando uma bala foi disparada, atingindo Kika, que se encontrava nas proximidades", informou, em nota, a polícia.

Ainda de acordo com a delegacia, o adolescente chegou a ser levado para o Hospital São Vicente, mas não resistiu. Sivanildo foi autuado pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

