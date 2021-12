Homem que "esquentava" carteira de trabalho é preso

Estelionato e falsidade ideológica foram as acusações que levaram à prisão Maiko Rodrigues Ferreira, de 21 anos, em um distrito de Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro, no sul do estado, nessa quinta-feira, 10. Ele utilizar os carimbos para "esquentar" as carteiras de trabalho em seu nome, com o objetivo de conseguir emprego em variados cargos. O golpe também consistia em inserir carimbos e assinaturas falsas em carteiras de terceiros, serviço pelo qual era remunerado.

Maiko estava em um ponto de ônibus com uma mala, contendo dez carimbos com números de CNPJ de várias empresas de construção civil instaladas em Recife, Salvador e Campinas, quando foi flagrado por policiais. Também estavam em seu poder três carteiras de trabalho em seu nome e uma quarta com o nome de Edinaldo Alencar Costa.

Os quatro documentos continham carimbos de registro de trabalho em várias empresas de construção civil e empresas de telefonia, em diferentes cargos, desde carpinteiro até operador de telemarketing.

Interrogado pelo delegado titular Sinézio Vieira Júnior, Maiko informou ter encontrado os carimbos nas imediações de um lixão no bairro Penorte, em Brasília, capital federal.

Ele segue custodiado, à disposição da Justiça. O delegado Sinézio Júnior investiga a procedência do material apreendido.

adblock ativo