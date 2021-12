Homem que escondia drogas no forro de casa é preso em Conquista

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso no bairro Nova Cidade, em Vitória da Conquista, depois da polícia encontrar em sua casa 139 tabletes da maconha escondidos no forro da residência, além de cocaína, duas motocicletas e dinheiro. O caso ocorreu na tarde de sábado, 7, mas foi divulgado pela Polícia Militar (PM-BA) neste domingo, 8.

De acordo com a PM, durante rondas na localidade, os policiais militares foram informados que uma casa no bairro era utilizada como ponto de venda de dogas. Ao chegar no imóvel, foram abordados por um homem, e dentro da casa estavam 32 tabletes de maconha, 25 pinos da mesma droga, prontos para o consumo, uma balança, uma capa de colete balístico, uma pequena quantidade de cocaína, diversas cédulas de 2, 5, 10 e 20 reais e as duas motocicletas.

Depois, em buscas mais minunciosas, foram encontrados sobre o forro da residência 139 tabletes de maconha e o restante do dinheiro totalizando 6.265 reais. Um adolescente que estava na casa também foi apreendido. Ele é suspeito de cometer um homicídio em setembro, praticado com a ajuda do homem preso dentro da casa.

O adolescente, o homem que foi preso e todo material apreendido foram encaminhados para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista.

