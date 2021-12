Homem que era procurado em quatro estados é detido em Juazeiro

Um homem suspeito de assassinar a pauladas o radialista Francisco Adão da Silva, na cidade de Valença, no Piauí, foi detido nesta segunda-feira, 17, no interior da Bahia. Ele foi localizado em um estabelecimento de venda de cestas básicas no município de Juazeiro (a 553 quilômetros de Salvador).

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Vanderlei Pereira de Andrade, 35 anos, conhecido como "Ceará", era procurado nos estados da Bahia, Ceará, Piauí e São Paulo. Ele, que é considerado de alta periculosidade, possui 11 passagens por crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de armas.

Em cada estado, Vanderlei costumava utilizar uma identidade diferente. Em São Paulo, ele havia sido flagrado usando o nome Wanderley Pereira de Andrade. Enquanto no estado do Ceará, o homem vivia Wanderley Pereira dos Santos.

“Vamos à Justiça pedir a transferência dele. As informações que temos sobre o homicídio é que ele mantinha uma relação amorosa com o radialista e, durante um desentendimento, aconteceu o crime. Aqui no estado também temos a dubiedade de nomes de Vanderlei. Realizaremos perícias para identificar o seu nome correto”, contou Maycon Jesus Braga, delegado titular da Delegacia de Valença (PI).

adblock ativo