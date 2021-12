Homem que cumpria pena em regime semiaberto é morto na BA

Um homem acusado de matar a esposa e que cumpria pena em regime semiaberto foi assassinado nesta terça-feira, 23, no município de Teixeira de Freitas (a cerca de 820 km de Salvador). Segundo informações da delegacia de polícia local, Hélio Conceição Manoel, que não teve a idade divulgada, foi morto com um tiro na cabeça em uma ladeira da Avenida das Galáxias, que liga os bairros de Bonadiman e Vila Verde.

Hélio havia sido condenado por homicídio contra a própria esposa, Elineura Viana Santos, em 2008, em um bar na cidade de Prado, e, após ter cumprido um sexto da pena de 16 anos em reclusão, estava em regime semiaberto. Ainda conforme a polícia, Hélio estava em uma bicicleta no momento em que foi morto e, após ser atingido, caiu a aproximadamente 10 metros do veículo. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime.

O corpo de Hélio foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica da cidade e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A delegacia de Teixeira de Freitas instaurou inquérito policial para investigar as circunstâncias do assassinato.

