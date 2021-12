Homem que construiu pista clandestina para voos é preso em Conquista

Um homem foi preso dias após construir uma pista clandestina para desembarque de aviões com drogas no interior da Bahia. A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira, 29, mas as informações foram divulgadas na manhã desta terça, 30, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O acesso foi descoberto em uma fazenda, no dia 20 deste mês. O local fica na cidade de Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador). Na ocasião, três homens foram presos e prestaram depoimentos sobre o crime.

A operação foi sequenciada quando equipes da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) encontraram Rogério dos Santos Silva, 43 anos, em um sítio no Parque Imperial, localizado próximo à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). No local, houve a apreensão de um revólver calibre 38, munições, um veículo modelo Sandero, uma quantia em dinheiro e celulares.

Ao prestar depoimento, Rogério confessou ter construído a pista. Ele foi autuado por associação criminosa e porte ilegal de arma. Segundo o titular da 10ª Coorpin, o delegado Cléber Rocha Andrade, as investigações continuam até que os demais envolvidos sejam localizados.

Entenda o caso

Embora descoberto em outubro, os policiais civis estavam em busca do acesso há cerca de um ano e meio. Ao chegar na fazenda, que fica na região da Baixa do Cocá, os agentes alcançaram o avião monomotor prefixo PR-OIE antes mesmo de decolar.

Três homens foram presos nesta ação e assumiram estar com pasta base de cocaína, retirada na cidade de Itaituba, no Pará.

Materiais foram apreendidos na residência em que Rogério estava nesta segunda-feira

Trio foi autuado na fazenda, que fica na região da Baixa do Cocá, no dia 20 de outubro

