Homem que atirou em PM é morto em confronto no Sul da Bahia

Heliandro Santana Lacerda, de 34 anos, foi morto na noite desta terça-feira, 29, durante confronto com policiais militares no Sul da Bahia. O homem seria o autor do disparo contra um soldado da PM, durante uma tentativa de assalto na cidade de Teixeira de Freitas, na manhã do mesmo dia.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Heliandro e outro comparsa utilizaram a BR-101 para fugir após a ação. Por isso, guarnições foram espalhadas à margem da rodovia, até perceberem a movimentação da motocicleta usada na tentativa de roubo contra o PM.

De acordo com a SSP-BA, durante a tentativa de abordagem, Heliandro teria atirado e tentado escapar. Durante o confronto, o suspeito acabou atingido e não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 380, carregador, munições, a motocicleta e uma quantia em dinheiro.

Por meio de buscas no banco de dados da polícia, foi encontrado um registro de roubo contra uma agência de turismo, no estado do Espírito Santo, onde Heliandro atirou em uma atendente e fugiu com R$ 100 mil.

adblock ativo