Homem que assaltava bancos em todo Brasil é preso na Bahia

Um integrante de uma quadrilha nacional de assalto a bancos e a carro-forte foi preso, na madrugada desta quarta-feira, 14, na cidade de Feira de Santana (a 117 km de Salvador). Segundo a Polícia Civil, Lindomar Alves de Almeida, 33, integra um grupo especializado de roubo a agências bancárias, conhecido como "Novo Cangaço", responsável por ações criminosas em todo o País.

Ainda conforme a polícia, os agentes civis encontraram o suspeito em um motel da cidade de Feira, acompanhado de uma profissional do sexo. "Foram meses de investigação até encontrá-lo", informou o órgão de segurança.

Natural do estado do Mato Grosso, Lindomar foi preso por agentes do Grupo Avançado de Repressão a Roubos e Furtos a Instituições Financeiras (Garcif) e foi apresentado à imprensa no final da manhã desta quarta, na sede da Polícia Civil, no bairro da Piedade, em Salvador.

Mato Grosso - Conforme a Polícia Civil do estado do Mato Grosso, Lindomar era considerado o maior assaltante de Banco do Brasil no País. O assaltante tem oito mandados de prisão em abertos e estava foragido da justiça deste o ano de 2004, quando fugiu do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC).

Segundo o órgão, o assaltante é conhecido da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), órgão da Polícia Civil do Estado, desde 2003. Entretanto, desde maio deste ano, a gerência teria intensificado a caçada ao suspeito, tido como o "maior assaltante de roubos bancos do País". Lindomar era procurado pela Polícia Federal e Civis de Mato Grosso, Goias, Bahia, Acre, Pará e outros estados brasileiros.

Ainda segundo a Polícia Civil, o assaltante teria articulado a fuga da Penitenciária Central do Estado junto com Sílvio César de Araújo, conhecido por "Cabelo de Bruxa". Em seu histórico policial, Lindomar está envolvido nos roubos aos carros-fortes das agências bancárias de Paranatinga, Campo Novo do Parecis e Canarana, em Mato Grosso, ocorridos nos anos de 2008, 2010 e 2011.

O assaltante será transferido para Mato Grosso ainda esta semana.

adblock ativo