Homem que abusou de sobrinha de 13 anos é preso

A Polícia Militar prendeu na terça-feira, 18, Jailton de Jesus Silva, o Nininho, 20 anos, em Itatim, a 213 km de Salvador. Ele é acusado de estuprar a sobrinha de 13 anos. Ele foi conduzido a pelos PMs para a Delegacia Territorial (DT/Itatim).

De acordo com a Polícia Civil (PC), que divulgou a informação nesta quinta, 20, os abusos aconteceram nos meses de maio e junho deste ano, na residência do acusado, nas ocasiões em que ele ficou sozinho com a vítima.

Jailton ficará custodiado na carceragem da DT/Itatim, aguardando decisão da Justiça.

