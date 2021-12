Homem procurado por violência doméstica é preso após reconhecimento facial

Um homem de 39 anos foi preso, nesta segunda-feira, 2, após ser flagrado por câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública. A tecnologia alcança, com esta prisão, a marca de 179 mandados de prisão cumpridos.

Implantada em locais estratégicos em Salvador e utilizada em grandes eventos na capital e em Feira de Santana, a ferramenta emitiu um alerta de 93% de similaridade para o procurado, que, na ocasião, usava camisa azul e carregava uma mochila. Ele possuía um mandado de prisão preventiva, expedido em fevereiro pela 2ª Vara da Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher, localizado no bairro do Barris, por agredir a ex-companheira e ameaçá-la de morte, por não aceitar o fim do relacionamento.

Seus documentos de identificação pessoal foram verificados e ele encaminhado para a Central de Flagrantes, na avenida ACM, próximo ao Iguatemi, por componentes da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (Lauro de Freitas).

