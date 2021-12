Homem procurado por homicídios é capturado em Barreiras

Danilo França Souza, de 23 anos, foi preso na quarta-feira, 12, em Barreiras, distante, a 858 km de Salvador, suspeito de ter cometido diversos homicídios nas cidades de Bom Jesus da Lapa e Paratinga.

Segundo a Polícia Civil, no momento em que foi preso por agentes da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Bom Jesus da Lapa) e Delegacia Territorial (DT) de Paratinga, ele utilizava um RG falso em nome de Rafael Carlos Sampaio.

Além de Danilo, que era o "nove de espadas" no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), também foi preso Manoel Messias Oliveira de Souza, o Turrão, de 21 anos, que, segundo a polícia, seria comparsa de Danilo nos homicídios. Os dois também são suspeitos de integra uma quadrilha de roubo a bancos que age no interior do estado.

A ação foi coordenada pelos delegados Marcos Aurélio de Oliveira Porto e Marcelo Costa Amado, ambos da 24ª Coorpin/Bom Jesus, com o apoio de equipes da 11ª Coorpin/Barreiras.

