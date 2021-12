Homem procurado pela Justiça de PE e SP é preso em Barreiras

Um homem procurado pela Justiça de Pernambuco e de São Paulo foi preso durante uma abordagem a um Chevrolet/Cruze, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 801 da BR-242, trecho da cidade de Barreiras (a 871 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações divulgadas pela PRF na manhã desta terça-feira, 3, o motorista de 30 anos, que não teve o nome divulgado, possuía dois mandados de prisão em aberto: um expedido em junho de 2012 pelo Tribunal de Justiça do município de Petrolina (PE), pelo crime de roubo majorado; e outro em fevereiro de 2015 pelo Poder Judiciário do estado de São Paulo, por tráfico de drogas.

O foragido foi detido na noite desta segunda-feira, 2, por volta das 18h, e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária local, onde permanece à disposição da Justiça.

adblock ativo