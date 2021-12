Homem preso em Feira de Santana confessa ter matado 10 traficantes rivais

Um homem suspeito de matar dez pessoas teve o mandado de prisão preventiva cumprido em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Após ser detido, Kaike Bispo, 31 anos, confessou o crime à polícia e revelou que todos os alvos eram traficantes de drogas rivais.

O suspeito era procurado pela assassinato de Élton Rios Santana, cometido em 2014, e foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 8, no Shopping Boulevard.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Kaike afirmou na delegacia que nunca matou inocentes. Segundo o órgão, o criminoso foi levado para o Presídio Regional do município após ser ouvido.

"O depoimento de Kaike reforça uma realidade que percebemos no dia a dia. A maioria dos assassinatos é de pessoas ligadas ao tráfico diretamente ou usuários que consomem drogas e não pagam", comentou em nota o diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegado Flávio Góis.

adblock ativo