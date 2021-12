Homem põe fogo em casa após agredir neto em Alagoinhas

Um adolescente de 15 anos foi esfaqueado pelo avó na manhã desta segunda-feira, 17, em Alagoinhas (a 125 quilômetros de distância de Salvador). O crime ocorreu na casa onde eles moravam na rua Nova Esperança, no bairro Kennedy.

De acordo com informações da Polícia Civil, o garoto se preparava para ir a escola quando foi surpreendido pelo avô, que aparentava não gostar do jovem, identificado como Carlos dos Santos, de 53 anos. Após a tentativa de homicídio, o suspeito incendiou a casa e tentou fugir do local mas, acabou sendo detido em flagrante.

Mesmo ferida, a vítima saiu da casa e foi socorrida por moradores e encaminhado ao Hospital Regional Dantas Bião. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Aos policias, o homem alegou que a motivação para o crime se deu porque ele se sentia ameaçado pelo garoto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

