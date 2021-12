Homem perde parte do couro cabeludo ao ser atingido por tiro de espingarda na Bahia

Um homem identificado como Ricardo Brito da Conceição, 35 anos, perdeu parte do couro cabeludo após um extenso ferimento na cabeça, provocado por um tiro de espingarda chumbeira que levara na Aldeia Mucugê, em Prado (distante a 671 km de Salvador).

De acordo com informações do site Teixeira Hoje, apesar dos fragmentos de chumbo terem arrancado parte do cabelo da vítima, não houve perfuração do crânio. O homem foi socorrido por populares.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

adblock ativo