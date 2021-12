Homem perde controle e colide em árvore em Luís Eduardo Magalhães

Um motorista, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle da direção na manhã deste sábado, 11, às 7h50, e acabou resultando em um acidente ao tentar fazer uma conversão para entrar na rua Mato Grosso, em Luís Eduardo Magalhães, extremo oeste baiano (a 953 km de Salvador).

De acordo com as informações obtidas pelo portal Blog do Braga, o condutor do veículo modelo Hyundai/HB20, seguia pela rua São Francisco ao fazer a dobramento para adentrar a rua Mato Grosso, perdeu o controle da direção subiu à calçada de uma residência e colidiu contra uma árvore.

De acordo informações colhidas no local, no veículo tinha quatro ocupantes, três crianças e um adulto.

O SAMU foi acionado, mas ao chegar no local os ocupantes já tinham sido levados por terceiros para UPA/24h, com ferimentos sem gravidade. A Polícia Militar da 85 CIPM esteve no local e na UPA colhendo informações e pra saber o estado de saúde das vítimas.

Envolvidos no acidente não possuíam ferimentos graves

