Homem perde controle de carro e invade casa em Barreiras

Um homem perdeu o controle de um carro e invadiu uma casa, em Barreiras, no oeste da Bahia, neste domingo, 7. A entrada da residência ficou totalmente destruída.

De acordo com a Polícia Militar, os moradores da casa não estavam no imóvel no momento em que aconteceu o acidente, por isso nnguém ficou ferido.

Ainda com informações da PM, o motorista apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado para a delegacia da cidade. Contudo, não há informações se ele foi preso.

