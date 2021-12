Homem oferece falsos empregos e é preso

Está preso em São Félix (a 110 km da capital), no Recôncavo baiano, Wellington Flávio Nunes, 49, suspeito de aplicar golpes, com falsas ofertas de emprego, mediante o pagamento dos interessados.

Natural de Colatina, Espírito Santo, ele estava hospedado em uma pousada de Muritiba, cidade vizinha a São Félix, e prometeu cursos e emprego a mais de 80 pessoas da região.

Wellington se passava por assessor da deputada estadual baiana Ângela Sousa (PSD) e dizia ter influência no meio político.



Ao passar por uma blitz, por volta das 17h de terça-feira, em Muritiba, ele foi preso em flagrante com uma vítima dentro do carro, a quem prometeu cargo de motorista. Policiais acharam um envelope com extratos bancários, documentos de terceiros, como identidade, CPF, carteira de trabalho, cópias de diplomas e certificados de nível superior, além de panfletos e calendários da deputada.



Segundo o delegado de Muritiba, Fred Barreto Costa, ele confessou o golpe. Por falta de carceragem, foi transferido para São Félix. Entre as supostas vítimas estão enfermeiros, recém-formados e desempregados.



Wellington prometeu emprego nos municípios e capital pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Segundo o delegado, ao depor, Wellington disse que morava em Itabela, no sul do estado, e que se apresentava como assessor parlamentar da deputada, mas negou que ela soubesse dos golpes.



Assim ele conseguia atrair as vítimas. De dezembro até hoje, conseguiu arrecadar R$ 15 mil. Ele prometia uma apostila para que participassem de um curso.

"Ele chegou a Muritiba em dezembro do ano passado, quando começou a aplicar o golpe. Foi abordado em uma blitz no momento em que aplicava o golpe, prometendo emprego a uma vítima", confirmou o delegado.



Fred Costa disse ainda que Wellington Nunes tem um mandado de prisão preventiva expedido pela Delegacia de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo.



Deputada



A deputada estadual Ângela Souza (PSD) negou qualquer envolvimento com Wellington Flávio Nunes.



Segundo a parlamentar, ele nunca esteve no gabinete dela e entre os assessores do gabinete não existe a oferta de empregos.



"Não o conheço e nunca o vi antes. Meus assessores não têm autonomia para oferecer empregos. Tenho base em Itabela e esse golpista é de lá. Ele pode ter se aproveitado disso para usar meu nome, mas sem autorização. Tenho um nome a zelar. O que ele fez é crime. Se tinha material de campanha com ele, não fomos nós que fornecemos", esclareceu a deputada.



Na página que mantém na rede social Facebook, Wellington Flávio Nunes aparece em fotos ao lado de artistas, políticos e jogadores de futebol. Em uma delas, está ao lado da atriz Miriam Rios. Em outra, com o ex-jogador do Flamengo (RJ) Adílio, e em várias fotos aparece entre políticos.

adblock ativo