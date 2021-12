Homem nu é flagrado correndo pelas ruas de Ipiaú

Um homem, com aparência de 55 anos, foi flagrado correndo nu pela cidade Ipiaú (a 353 quilômetros de Salvador), no sul da Bahia, neste domingo, 15. A cena inusitada, em poucas horas viralizou pelas redes sociais.

Logo após avistarem o idoso, moradores da cidade acionaram a polícia, no entanto, ele não foi encontrado. O homem foi visto rodando a Praça do Cinquentenário, próximo à rua Senhor do Bonfim.

Uma ocorrência foi registrada, acusando o homem de ter quebrado vidraças de uma residência no centro da cidade.

Há suspeita de que o homem sofre de distúrbios mentais e mora em Jequié.

