Homem morto em Vilas do Atlântico possuía 7 kg de maconha em casa

Foi apreendido na casa de Adson Luiz Cunha da Silva, de 31 anos, cerca de de sete quilos de maconha. O homem foi morto com quatro tiros na cabeça na noite desta segunda-feira, 31. O corpo dele foi encontrado dentro da cozinha da casa onde morava, em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ainda segundo a polícia, que realizou perícia na residência por volta das 8h desta terça, 1º, a droga encontrada no imóvel já estava pronta para o consumo. Também de acordo com a polícia, Adson, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi encontrado no chão da residência com uma faca e uma banana em mãos, o que indica que ele foi pego de surpresa pelos dois assassinos.

Alguns vizinhos da vítima, no entanto, contaram que viram ele chegar na casa acompanhado dos dois suspeitos, ainda não identificados. Já outras testemunhas afirmam que, na verdade, ele já estava dentro de casa quando os dois chegaram.

Adson residia no local, uma casa alugada, há cerca de 10 meses. Ele, inicialmente, dividia a moradia com a mulher e uma filha. Porém, segundo a polícia, depois de diversas brigas entre o casal, a mulher decidiu ir embora junto com a criança.

Vizinhos contaram ainda que a vítima era um homem muito educado, agradável e que eles ficaram assustados quando souberam do ocorrido. Eles revelaram que a vítima tinha o costume de trocar de carro muito rapidamente, sempre optando por escolher um veículo na cor preta.

