Homem morto em acidente na BA-099 é suspeito de assassinato

O homem que morreu em um acidente, após furar um bloqueio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na BA-099, próximo a Praia do Forte, no sábado, 1º, é suspeito de ter matado a namorada, uma jovem de 18 anos. Rodrigo Costa Guimarães teria matado a garota horas antes do acidente, no bairro de Pernambués, em Salavdor. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou a PRE.

Segundo a polícia, o suspeito passou pela barreira de cones e atingiu outros dois veículos, uma Ford Ranger e um Sandero, que estavam parados pela fiscalização.

Sete pessoas que estavam nos veículos atingidos sofreram escoriações leves e foram socorridas para o Hospital Geral Camaçari (HGC). Todos foram liberados no mesmo dia.

Já Rodrigo, que conduzia uma caminhonete Montana, sofreu ferimentos mais graves e ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido por uma ambulância da Concessionária Litoral Norte, que administra a rodovia, foi levado para o HGC, mas não resistiu aos ferimentos.

A notícia foi publicada em vários sites e blogs, entre eles o Mais Região.

adblock ativo