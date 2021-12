Homem morre esfaqueado após tentar estuprar adolescente, diz polícia

Adalberto Moreira de Jesus, 45 anos, morreu neste domingo, 26, após ter sido golpeado com uma faca nas costas e no pescoço. Ele foi esfaqueado por moradores após ter tentado estuprar uma adolescente de 14 anos na noite deste sábado, 25, no bairro Tomba, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da Polícia Militar ao site Acorda Cidade, o suspeito teria praticado o crime na rua Godofredo Leite, local onde morava. Adalberto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para uma unidade de emergência da região em estado grave, mas, devido aos ferimentos, ele não resistiu e morreu.

