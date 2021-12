Homem morre em troca de tiros com a polícia em Feira de Santana

Um homem, identificado como Luís Fernando Santos de Junior, também conhecido como ‘Kikinho', morreu na manhã desta segunda-feira, 5, em troca de tiros com a polícia, no, Parque Getúlio Vargas, em Feira de Santana (a cerca de 97 km de Salvador). Kikinho era suspeito de matar um segurança de festa, no final do ano passado.

Segundo informações do site Acorda Cidade, ele foi baleado após não aceitar a ordem de prisão. Luís Fernando chegou a ser encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu e foi a óbito.

Ainda de acordo com o Acorda Cidade, Kikinho estava com prisão preventiva decretada pela Vara do Júri de Feira de Santana, por ordem da juíza Márcia Simões Costa, por conta da morte de Wilker Correia da Costa, de 24 anos, estudante de Direito que trabalhava como segurança em um bar na Avenida Fraga Maia.

Wilker Correia da Costa foi morto no final do passado

adblock ativo