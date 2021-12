Homem morre em tiroteio durante velório em igreja na Bahia

Um homem morreu e outro ficou ferido na manhã deste sábado, 3, durante uma troca de tiros em frente a uma igreja praça da lua, no município de Santo Estevão, no interior da Bahia.

Segundo informações da 57º Companhia independente da Polícia Militar de Santo Estevão, a ação ocorreu no momento em que era realizado um velório na Igreja Matriz de Santo Estevão, a principal da cidade.

As duas vítimas, identificadas como Vinícius Pereira de Lima e Alessandro Pereira da Costa, estavam acompanhando o velório quando um outro homem, que não foi identificado, chamou uma das vítimas e começou a efetuar os disparos de arma de fogo.

Vinícius morreu na hora e Alessandro foi baleado na perna. O suspeito conseguiu fugir. De acordo com a 57º CIPM, já se iniciou as investigações, mas, até o momento, não há detalhes sobre a autoria do crime.

