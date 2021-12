Homem morre em tiroteio com polícia e grupo foge por telhado

Um homem identificado como Índio morreu durante um confronto com policiais civis na noite desta quarta-feira, 8, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Segundo o Acorda Cidade, a vítima resistiu à prisão policial e atirou contra os agentes que revidaram. Durante a ação, Rogério de Amorim Santos, 18 anos, comparsa de Índio, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Por volta das 18h40, a polícia recebeu uma denúncia que indicava que o traficante foragido da justiça conhecido como "Leoni do Pânico" teria enterrado uma quantidade de armas e drogas na rua VIP 25.

Policiais foram ao local informado e, quando iniciaram a busca, foram surpreendidos por tiros efetuados por Índio, que subiu no telhado de uma residência e realizou os disparos.

A polícia revidou e, durante o confronto, vários homens saíram de dentro da casa e fugiram pelo telhado de residências vizinhas.

Na fuga, Índio caiu no interior de uma casa e, no momento em que os investigadores entraram no local, ele continuou a atirar e acabou sendo baleado por um policial que revidou. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu. Com Índio, foi apreendido um revólver calibre 38 com três cápsulas deflagradas e duas intactas.

A Polícia Civil continuou as buscas no interior da casa onde estavam os suspeitos. Lá, eles encontraram Rogério escondido em um dos cômodos do imóvel. Os policiais também apreenderam cerca de cinco quilos de maconha divididos em tabletes embalados. Leoni e os outros suspeitos conseguiram fugir.

