Homem morre em piscina de clube em Itapetinga

Um homem de 65 anos morreu na piscina do Itapetinga Tênis Clube, na cidade de Itapetinga, no sudoeste baiano, na manhã deste domingo, 6. De acordo com o Blog do Anderson, José Carlos Dantas teria sido vítima de um mau súbito enquanto nadava.

Ele foi retirado da piscina por frequentadores do clube. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada ao local, mas o homem não resistiu e veio a óbito.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista, também no sudoeste do estado, onde passará por necropsia. A Polícia Civil investiga o caso.

A reportagem tentou contato com o clube e com a polícia local, mas não obteve sucesso.

adblock ativo