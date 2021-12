Homem morre em confronto com a polícia em Vitória da Conquista

Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira, 4, durante troca de tiros com policiais das Rondas Especiais (Rondesp Sudoeste) em Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. Isaque Jânio Santos Batista estava em posse de fuzis, pistola, drogas e munições.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), uma denúncia anônima sobre um veículo roubado no bairro Vila Oeste auxiliou a localização dos materiais ilícitos. De acordo com a SSP-BA, os policiais deram voz de prisão para Isaque, que atirou na guarnição. Durante o confronto, o suspeito foi baleado e levado para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu os ferimentos.

No veículo, foram encontrados dois fuzis calibre 5,56, uma pistola calibre 9 mm, nove carregadores, munições de diversos calibres, seis tabletes de pasta base de cocaína, capuzes, um porta algema e camisas impressas com a marca antiga da Polícia Civil.

adblock ativo