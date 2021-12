Homem morre em confronto com a polícia em Ibirataia

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu durante confronto com a polícia na cidade de Ibirataia (a 343 km de Salvador), na noite desse sábado, 20. Dijamilton Carvalho Ferreira, de 22 anos, apelidado de 'Binho de Nenega' disparou tiros após avistar a guarnição.

De acordo com o site Giro Ipiaú, estava sendo realizada a operação Cidade Segura, quando os policiais foram até a localidade conhecida como "Beco do Baiuca", no bairro Mirassol.

A polícia também atirou contra o suspeito que, em seguida, foi socorrido e encaminhado para a Fundação Hospitalar de Ibirataia, mas não resistiu.

Com ele foi apreendido um revólver calibre 32 e buchas de maconha.

