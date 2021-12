Homem morre em confronto com a polícia em Camaçari

Um toque de recolher foi frustado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde desta quarta-feira, 30. Durante a ação um suspeito foi baleado e morreu. A Secretária de Segurança Pública (SSP), divulgou as informações na manhã desta quinta-feira, 31.

De acordo com a SSP, foram encontrados por policiais da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vila de Abrantes), com um homem identificado como Robson Silva dos Santos, de 25 anos, uma pistola calibre 9mm com seis cartuchos e numeração raspada, 121 pedras de crack, 19 trouxas de maconha, seis pinos de cocaína além de um caderno com informações sobre o tráfico de drogas.

De acordo com o comandante da unidade, major Antônio Jorge de Oliveira Paraíso, o toque de recolher foi por conta da morte de um criminoso conhecido como "Bidega" oito homens tentaram impor aos moradores da localidade do Residencial Caminho do Mar, um 'toque de recolher'.“Nós intensificamos o policiamento na região e não houve em nenhum momento algo deste tipo”, disse

Após saberem do toque de recolher, os PMs iniciaram as patrulhas e quando chegaram na localidade conhecida como Estrada do Cetrel, foram recebidos a tiros por homens armados que estavam escondidos em um matagal, após revide, um suspeito foi atingido e outros conseguiram fugir. O suspeito atingido chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas não resistiu.

