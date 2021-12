Homem morre em colisão frontal com caminhão na BR-242

Um homem morreu em um acidente no final da noite desta sexta-feira, 10, por volta de 21h40, na BR-242, próximo ao município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. De acordo com o Blog Sigi Valadares, o mecânico Jodaci Miguel Trajano, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos após seu carro colidir de frente com um caminhão baú.

Há informações de que ele tentou uma ultrapassagem, quando o acidente aconteceu. O mecânico ficou presos nas ferragens de sua picape Montana. O veículo dele ficou completamente destruído.

Já o motorista do caminhão foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento da região com dores no peito. Ele estava acompanha de dois ajudantes, que saíram ilesos.

