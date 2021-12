Homem morre em colisão após ajudar na remoção do corpo de primo morto

Um homem de 39 anos morreu na noite desta segunda-feira, 7, após colidir a motocicleta que pilotava em um cavalo que vagava na BR-112, nas proximidades de Paus Preto no município de Pindaí (a 712 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do blog Vilson Nunes, Adalberto Borges Cerqueira retornava para a residência onde morava após auxiliar na remoção do corpo do primo Matheus Ferreira Leão de 18 anos que foi encontrado com cortes no pescoço após sair para cobrar uma divida.

Adalberto chegou a ser socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Municipal de Pindaí, mas não resistiu aos ferimentos.

