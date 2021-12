Homem morre em briga durante churrasco em Eunápolis

Evandro Araújo dos Santos, 30 anos, morreu a facadas durante uma briga que aconteceu em um churrasco na noite de domingo, 27, na zona norte de Eunápolis.

De acordo com informações do site Radar 64, ele se desentendeu com um homem identificado como Bruno. Os dois saíram do imóvel onde acontecia a festa e entraram em luta corporal. Evandro foi atingido com três facadas e não resistiu.

Ainda não se sabe o que motivou a briga, mas o suspeito está foragido. Ele é procurado pela polícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

