Homem morre em acidente na BR-101

Um motorista de um carro de passeio morreu após seu veículo colidir com um caminhão, na BR-101, próximo ao município de Santo Antônio de Jesus (a 193 km de Salvador), por volta das 6h30 desta quinta-feira, 24.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, identificado como Elenilton Josentino da Silva, 38 anos, explicou à polícia que a barra de direção do veículo que conduzia quebrou, o que fez ele perder o controle e colidir com o carro de passeio. Ele não ficou ferido, informa a PRF.

Ainda segundo a PRF, O caminhão atravessou o canteiro do posto e bateu em um transporte coletivo do município. No ônibus só estava o motorista e a cobradora que não sofreram ferimentos.

