Homem morre em acidente de carro no município de Tanquinho

Um homem morreu na noite deste domingo, 28, após o carro que estava colidir com um veículo Astra, no município de Tanquinho (a 157 quilômetros de Salvador). O acidente aconteceu quando Roque Rios Carneiro trafegava no KM 471 da BR-324.

A vítima morava na Fazenda Junco, na zona rural do município de Pé de Serra (a 220 quilômetros de Salvador), segundo informações do site Acorda Cidade.

Não há informações sobre o estado de saúde do outro motorista nem das causas do acidente. O Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana (DPT) fez a perícia no local. A polícia investiga o Caso.

