Homem morre em acidente de carro na BR-116

Um homem de 68 anos, identificado como Antônio Alves de Oliveira, morreu em um acidente entre dois automóveis, na manhã desta quinta-feira, 27, por volta das 11h, na BR-116.

De acordo com informações do site Calila Notícias, os dois carros seguiam na mesma direção e tentaram fazer ultrapassagens ao mesmo tempo, quando um dos motoristas perdeu a direção e atingiu a traseira do veículo que seguia à frente.

Antônio sofreu uma lesão na cabeça e foi socorrido por uma ambulância que passava pelo local no momento do acidente. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Serrinha, mas não resistiu aos ferimentos.

Já o condutor do outro carro envolvido no acidente, identificado como José Gracielmo de Santana Cruz, 26 anos, sofreu ferimentos leves e não precisou ser hospitalizado.

