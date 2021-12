Homem morre eletrocutado enquanto trabalhava em colégio

Um eletricista morreu na tarde desta segunda-feira, 25, após sofrer uma descarga elétrica, enquanto trabalhava em um colégio particular da cidade de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul baiano. Segundo informações do site Sul Bahia News, Roberto Paulo Leal Silva, de 51 anos, realizava um serviço nas instalações elétricas do pátio da Escola Miguel Afonso, quando ocorreu o acidente.

Ainda de acordo com o site, funcionários que estavam no local relataram ter escutado o barulho da queda de Roberto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Ao Sul Bahia News, a direção do colégio informou que o eletricista costumava prestar serviços esporádicos à instituição. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do munícipio, onde passou por exames de necropsia.

Acidente ocorreu no pátio da escola

