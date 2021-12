Homem morre eletrocutado em rede de alta tensão em Teixeira de Freitas

Um homem subiu em um poste de alta tensão e morreu ao receber uma descarga elétrica em Teixeira de Freitas (a 807 quilômetros de Salvador). A vítima, conhecida como "Piuzim", foi socorrida para o hospital da cidade, mas não resistiu as queimaduras.

O caso aconteceu no final da noite desta segunda-feira, 23, no Distrito de Cachoeira do Mato. Segundo o site Teixeira News, testemunhas relataram à polícia que era comum o homem realizar reparos elétricos nas casas da região. Ele tinha subido no poste sem usar os equipamentos de proteção individual (EPI).

De acordo com site, os bombeiros retiraram a vítima, que ficou presa nos fios, sem sinais vitais. Por conta do acidente, o distrito ficou sem energia.

A reportagem do Portal A TARDE tenta confirmar com a Coelba se o serviço já foi normalizado na manhã desta terça-feira, 24, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

adblock ativo