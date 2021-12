Homem morre eletrocutado em Dias D'Ávila

Um homem não identificado morreu eletrocutado na manhã desta terça-feira, 30, no município de Dias D'Ávila, localizado a 54 km da capital baiana.

Segundo moradores do local, a vítima trabalhava em uma construção em cima de uma loja de variedades, no centro da cidade. Ele já havia sofrido outro acidente no mês passado, mas não foi atingido pela descarga elétrica.

A vítima teria caído do andaime. Desta vez, o acidente se repetiu de forma fatal.

