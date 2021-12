Homem morre eletrocutado durante conserto de lâmpada em poste

Um homem morreu eletrocutado nanesta segunda-feira, 5, após tentar consertar uma lâmpada de um poste na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Anderson de Oliveira Espírito Santos, de 26 anos, teria percebido a lâmpada com defeito e subiu no poste para trocá-la. Entretanto, moradores haviam feito uma gambiarra no local e, ao tocar na lâmpada, o jovem sofreu o choque elétrico, segundo informações do site Acorda Cidade.

Colegas de Anderson tentaram reanimá-lo e o levaram para a Policlínica do bairro Tomba, mas ele não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

