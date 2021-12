Homem morre eletrocutado após queda de poste em Retirolândia

O agricultor identificado como Evódio, de 41 anos, morreu eletrocutado após encostar em fio de alta tensão no povoado de Sossego em Retirolândia (220 km de Salvador), na sexta-feira, 22. Segundo informações da delegacia, o homem mora em Valente (5 km do local do acidente) e estava no povoado com a mulher e a filha para vender tempero.

Evódio estava esperando a família em cima de uma moto quando foi alertado pelos moradores que um poste estava caindo em sua direção. Ele correu, mas tropeçou e encostou no fio de um dos postes danificados. Ninguém mais se machucou.

O homem foi levado ao Hospital Municipal de Retirolândia, mas já chegou morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Feira de Santana (109 km de Salvador).

A Coelba informou que lamenta o ocorrido e já está apurando os fatos. Segundo a empresa, os reparos foram concluídos no local por volta das 23h.

