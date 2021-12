Homem morre e taxista é preso após troca de tiros com a PM

Tiago Silva de Almeida Santos foi morto após confronto com a Polícia Militar (PM-BA) na sexta-feira, 6, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Um taxista, identificado como Sérgio dos Santos Kawakami, foi preso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais militares realizavam rondas e suspeitaram dos ocupantes em um táxi. Durante aproximação, os PMs teriam sido recebidos a tiros.

Houve revide e Tiago Silva foi atingido. Ele foi levado para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. O taxista, foi preso em flagrante. Com a dupla, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e porções de maconha.

